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Стало известно, о чем будет четвертый сезон «Очень странных дел»

Дата выхода нового сезона "Очень странных дел" пока неизвестна

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Стало известно, о чем будет четвертый сезон «Очень странных дел»

Поклонники научно-фантастического сериала "Очень странные дела" застыли в ожидании нового сезона. И хотя съемки киноленты пришлось отложить из-за коронавируса, зрителям раскрыли некоторые подробности сюжета четвертой части. Об этом сообщает издание ComicBook.

Американский актер Дэвид Харбор, который играет в сериале шерифа Хоппера рассказал, что в новом сезоне "Очень странных дел" раскроется большая тайна его персонажа. Актер признался, что очень взволновал по поводу раскрытия этого секрета, ведь он знал о нем с самого первого сезона. Дэвид отметил, что большая тайна связана с прошлым Хоппера, в частности его жизнью в Нью-Йорке и отцом.

Напомним, что в конце третьего сезона шериф Хоппер погибает…или нет? Ведь в заключительной сцене зрителям показывают секретную базу в России, где держат заключенных. В разговоре охранники говорят о американце. По всей видимости, герою удалось выжить, и он попал в плен.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Очень странные дела" выпустил мини-альбом.


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Источник: https://comicbook.com/tv-shows/news/stranger-things-4-david-harbour-big-huge-reveal-hopper-backstory-past-season-4/
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