Звезда «Очень странных дел» выпустил мини-альбом

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17-летний канадский актер, звезда научно-фантастического сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард лишь недавно создал собственную музыкальную группу, но уже презентовал мини-альбом.
Актер вместе со своим другом Малкольмом Крейгом выступают в группе The Aubreys. На днях ребята представили свой первый мини-альбом. Пластинка получила название Soda & Pie, в релиз вошли 3 трека. Музыканты планируют выпустить студийный альбом в 2021-м.
Известно, что знаменитость параллельно снимается в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела", но из-за пандемии коронавируса руководство проекта приняло решение остановить съемки.
Напомним, что в 2016 году Финн Вулфхард благодаря роли Майка Уилера в популярном сериале Netflix "Очень странные дела" получил мировую известность. Он прослушивался на роль посредством видео, будучи больным и лежа в постели. Роль принесла ему Премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале, которую он разделил со своими коллегами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Сверхъестественное" выпустит музыкальный альбом.
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