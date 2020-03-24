Звезда «Очень странных дел» выпустил мини-альбом

17-летний канадский актер, звезда научно-фантастического сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард лишь недавно создал собственную музыкальную группу, но уже презентовал мини-альбом.

Актер вместе со своим другом Малкольмом Крейгом выступают в группе The Aubreys. На днях ребята представили свой первый мини-альбом. Пластинка получила название Soda & Pie, в релиз вошли 3 трека. Музыканты планируют выпустить студийный альбом в 2021-м.

Известно, что знаменитость параллельно снимается в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела", но из-за пандемии коронавируса руководство проекта приняло решение остановить съемки.

Напомним, что в 2016 году Финн Вулфхард благодаря роли Майка Уилера в популярном сериале Netflix "Очень странные дела" получил мировую известность. Он прослушивался на роль посредством видео, будучи больным и лежа в постели. Роль принесла ему Премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале, которую он разделил со своими коллегами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Сверхъестественное" выпустит музыкальный альбом.

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