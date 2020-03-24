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Звезда «Очень странных дел» выпустил мини-альбом

Звезда сериала презентовал три отличных сингла

сегодня, 13:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда «Очень странных дел» выпустил мини-альбом

17-летний канадский актер, звезда научно-фантастического сериала "Очень странные дела" Финн Вулфхард лишь недавно создал собственную музыкальную группу, но уже презентовал мини-альбом.

Актер вместе со своим другом Малкольмом Крейгом выступают в группе The Aubreys. На днях ребята представили свой первый мини-альбом. Пластинка получила название Soda & Pie, в релиз вошли 3 трека. Музыканты планируют выпустить студийный альбом в 2021-м.

Известно, что знаменитость параллельно снимается в четвертом сезоне сериала "Очень странные дела", но из-за пандемии коронавируса руководство проекта приняло решение остановить съемки. 

Напомним, что в 2016 году Финн Вулфхард благодаря роли Майка Уилера в популярном сериале Netflix "Очень странные дела" получил мировую известность. Он прослушивался на роль посредством видео, будучи больным и лежа в постели. Роль принесла ему Премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале, которую он разделил со своими коллегами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Сверхъестественное" выпустит музыкальный альбом.


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Источник: https://www.elle.ru/stil-zhizni/music/finn-vulfard-iz-ochen-strannyh-del-vypustil-mini-albom-id6860538/
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