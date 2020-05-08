В Новой Зеландии возобновили съемки новых частей «Аватара» и сериала по «Властелину колец»

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Правительство Новой Зеландии приняло решение ослабить
карантин из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. В итоге страна стало первой из
крупнейших, в которой возобновили производство кино. Об этом сообщили в издании
Deadline со ссылкой на подтверждение кинокомиссии Новой Зеландии.
В организации заявили, что в стране уже запустили некоторые
съемки для телевидения и кино, среди которых новые части "Аватара" Джеймса
Кэмерона и сериал по вселенной "Властелина колец" для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video.
Съемки продолжений "Аватара" приостановили после введения
карантина, а Джеймс Кэмерон и продюсер серии Джон Ландау продолжили работу над
визуальными эффектами в США. По плану премьера второй части "Аватара" должна
состояться уже 16 декабря 2021 года.
Из-за карантина по всему миру, вызванного распространение
пандемии коронавируса, многие киностудии были вынуждены отменить или перенести
даты премьер своих проектов, среди которых Disney, Lionsgate,
Warner
Bros. и многие
другие.
Как сообщал портал "Комментарии", Netflix выпустил трейлер
комедийного сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом.
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