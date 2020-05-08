В Новой Зеландии возобновили съемки новых частей «Аватара» и сериала по «Властелину колец»

Правительство Новой Зеландии приняло решение ослабить карантин из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. В итоге страна стало первой из крупнейших, в которой возобновили производство кино. Об этом сообщили в издании Deadline со ссылкой на подтверждение кинокомиссии Новой Зеландии.

В организации заявили, что в стране уже запустили некоторые съемки для телевидения и кино, среди которых новые части "Аватара" Джеймса Кэмерона и сериал по вселенной "Властелина колец" для онлайн-кинотеатра Amazon Prime Video.

Съемки продолжений "Аватара" приостановили после введения карантина, а Джеймс Кэмерон и продюсер серии Джон Ландау продолжили работу над визуальными эффектами в США. По плану премьера второй части "Аватара" должна состояться уже 16 декабря 2021 года.

Из-за карантина по всему миру, вызванного распространение пандемии коронавируса, многие киностудии были вынуждены отменить или перенести даты премьер своих проектов, среди которых Disney, Lionsgate, Warner Bros. и многие другие.

Как сообщал портал "Комментарии", Netflix выпустил трейлер комедийного сериала "Космические силы" со Стивом Кареллом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!