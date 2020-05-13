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В сети появился трейлер фильма «Неистовый» с Расселом Кроу

Премьера триллера запланирована на 1 июля 2020 года

сегодня, 19:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

В сети появился трейлер фильма «Неистовый» с Расселом Кроу

В сети опубликовали трейлер американского фильма "Неистовый", где главную роль сыграл 56-летний Рассел Кроу. Видео появилось на официальной странице кинокомпании Solstice Studios  и собрало уже более 540 тысяч просмотров.

Премьера киноленты запланирована на июль 2020 года, и она может стать первый проектом, который запустят в широкий прокат после ослабления карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса.

Кинокомпания считает, что к этому времени ситуация улучшиться и около 80% зрителей будут готовы посетить кинотеатр. По данным студии, самым предпочтительным жанром для просмотра станет именно триллер.

В центре сюжета "Неистовый" оказывается женщина Рэйчел, которая обгоняет на светофоре мужчину. И это импульсивное решение приводит к тому, что все близкие и друзья героини становятся мишенью психопата, который хочет преподать ей серию смертельных уроков.

К слову, премьера киноленты должна была состояться в сентябре 2020 года, но создатели фильма решили выпустить его в прокат на два месяца раньше.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился первый трейлер криминальной драмы "Лицо со шрамом".


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