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«Лицо со шрамом»: вышел трейлер криминальной драмы об Аль Капоне

Драма будет доступна с 12 мая

сегодня, 17:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

«Лицо со шрамом»: вышел трейлер криминальной драмы об Аль Капоне

В сети появился первый трейлер криминальной драмы "Лицо со шрамом", главную роль в котором сыграл звезда "Венома" Том Харди. Видео появилось на YouTube-канале компании Vertical Entertainment US и собрало уже более 40 тысяч просмотров.

Кинолента рассказывает об одном из самых знаменитых гангстеров прошлого столетия - Аль Капоне, в момент, когда он освободился из длительного тюремного заключения. И терзаемый тяжелой болезнью, он вспоминает моменты из своего преступного прошлого.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джошуа Транк, известен такими работами, как "Хроника" и "Фантастическая четверка". 

Криминальная драма "Лицо со шрамом" должна была выйти в широкий кинопрокат, но в связи с закрытием кинотеатров из-за коронавируса, это сделать невозможно. С 12 мая фильм будет доступен на всех стриминговых сервисах. Когда ситуация улучшится, киноленту могут запустить на большие экраны.


Напомним, в сети вышел первый трейлер боевика "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился трейлер неанонсированной ранее игры о Гарри Поттере.


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