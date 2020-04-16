«Лицо со шрамом»: вышел трейлер криминальной драмы об Аль Капоне

В сети появился первый трейлер криминальной драмы "Лицо со шрамом", главную роль в котором сыграл звезда "Венома" Том Харди. Видео появилось на YouTube-канале компании Vertical Entertainment US и собрало уже более 40 тысяч просмотров.

Кинолента рассказывает об одном из самых знаменитых гангстеров прошлого столетия - Аль Капоне, в момент, когда он освободился из длительного тюремного заключения. И терзаемый тяжелой болезнью, он вспоминает моменты из своего преступного прошлого.

Режиссером и сценаристом фильма выступил Джошуа Транк, известен такими работами, как "Хроника" и "Фантастическая четверка".

Криминальная драма "Лицо со шрамом" должна была выйти в широкий кинопрокат, но в связи с закрытием кинотеатров из-за коронавируса, это сделать невозможно. С 12 мая фильм будет доступен на всех стриминговых сервисах. Когда ситуация улучшится, киноленту могут запустить на большие экраны.





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