Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Популярная стриминговая платформа Netflix выпустила первый трейлер блокбастера, в котором главную роль сыграл звезда "Мстителей" и "Тора" Крис Хемсворт. Видео появилось на официальном YouTube-канале компании и собрало уже более 175 тысяч просмотров.

В киноленте речь пойдет о наемнике, который должен освободить сына влиятельного наркобарона из плена террористов. Бывший солдат окажется втянут в войну двух воротил преступного мира в бангладешской Дакке - одном из самых опасных городов.

В новом боевике также снялся актер Дэвид Харбор, который сыграл Джима Хоппера в популярном телесериале "Очень странные дела", выходящем на Netflix.

Известно, что премьера "Эвакуации" стартует на онлайн-платформе уже 24 апреля.





Напомним, что комедийный боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит продолжение. Сейчас проект находится в стадии разработки, поэтому деталей сюжета и даты выхода кинокартины пока нет.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился украинский трейлер нового боевика "Авангард" с 65-летним Джеки Чаном.

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