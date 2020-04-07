Язык

Українська

Русский

Coinspot 07.04.2020

BTC/USD

7329.92

ETH/USD

171.91

LTC/USD

46.35

НБУ 07.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.70

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом
НОВОСТИ Все новости

Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Премьера боевика состоится на сервисе 24 апреля

сегодня, 16:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

Популярная стриминговая платформа Netflix выпустила первый трейлер блокбастера, в котором главную роль сыграл звезда "Мстителей" и "Тора" Крис Хемсворт. Видео появилось на официальном YouTube-канале компании и собрало уже более 175 тысяч просмотров.

В киноленте речь пойдет о наемнике, который должен освободить сына влиятельного наркобарона из плена террористов. Бывший солдат окажется втянут в войну двух воротил преступного мира в бангладешской Дакке - одном из самых опасных городов.

В новом боевике также снялся актер Дэвид Харбор, который сыграл Джима Хоппера в популярном телесериале "Очень странные дела", выходящем на Netflix.

Известно, что премьера "Эвакуации" стартует на онлайн-платформе уже 24 апреля.


Напомним, что комедийный боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит продолжение. Сейчас проект находится в стадии разработки, поэтому деталей сюжета и даты выхода кинокартины пока нет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился украинский трейлер нового боевика "Авангард" с 65-летним Джеки Чаном.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...