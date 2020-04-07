Вышел первый трейлер боевика «Эвакуация» с Крисом Хемсвортом

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Популярная стриминговая платформа Netflix выпустила первый трейлер блокбастера, в котором главную роль сыграл звезда "Мстителей" и "Тора" Крис Хемсворт. Видео появилось на официальном YouTube-канале компании и собрало уже более 175 тысяч просмотров.
В киноленте речь пойдет о наемнике, который должен освободить сына влиятельного наркобарона из плена террористов. Бывший солдат окажется втянут в войну двух воротил преступного мира в бангладешской Дакке - одном из самых опасных городов.
В новом боевике также снялся актер Дэвид Харбор, который сыграл Джима Хоппера в популярном телесериале "Очень странные дела", выходящем на Netflix.
Известно, что премьера "Эвакуации" стартует на онлайн-платформе уже 24 апреля.
Напомним, что комедийный боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит продолжение. Сейчас проект находится в стадии разработки, поэтому деталей сюжета и даты выхода кинокартины пока нет.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в сети появился украинский трейлер нового боевика "Авангард" с 65-летним Джеки Чаном.
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