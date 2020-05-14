Дело Эпштейна: Netflix выпустил трейлер документального фильма о покойном миллиардере

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Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер нового
документального фильма о покойном миллиардере-финансисте Джеффри Эпштейне,
которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix.
Уже 27 мая все желающие смогут посмотреть четыре эпизода документального шоу о миллиардере Джеффри Эпштейне в онлайн-кинотеатре Netflix. Режиссером проекта стала Лиза Брайант, исполнительный продюсер — Джо Берлингер, известный своими документальными фильмами о громких реальных преступлениях.
Миллиардер-финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2008
году и осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. Спустя
13 месяцев тюремного заключения ему удалось выйти из тюрьмы по сделке с
прокуратурой.
В 2019 году миллиардер получил новые обвинения, уже в
торговле людьми. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года, а уже 10 августа того же
года он покончил с собой в тюрьме.
Как сообщал портал "Комментарии", миллиардер Джордж Сорос
заявил, что коронавирус может разрушить Европейский союз.
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