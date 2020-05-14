Дело Эпштейна: Netflix выпустил трейлер документального фильма о покойном миллиардере

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер нового документального фильма о покойном миллиардере-финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра Netflix.

Уже 27 мая все желающие смогут посмотреть четыре эпизода документального шоу о миллиардере Джеффри Эпштейне в онлайн-кинотеатре Netflix. Режиссером проекта стала Лиза Брайант, исполнительный продюсер — Джо Берлингер, известный своими документальными фильмами о громких реальных преступлениях.





Миллиардер-финансист Джеффри Эпштейн был арестован в 2008 году и осужден за секс с несовершеннолетними и организацию проституции. Спустя 13 месяцев тюремного заключения ему удалось выйти из тюрьмы по сделке с прокуратурой.

В 2019 году миллиардер получил новые обвинения, уже в торговле людьми. Эпштейна задержали 7 июля 2019 года, а уже 10 августа того же года он покончил с собой в тюрьме.

Как сообщал портал "Комментарии", миллиардер Джордж Сорос заявил, что коронавирус может разрушить Европейский союз.

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