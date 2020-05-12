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Коронавирус может разрушить Европейский союз — миллиардер Сорос

Миллиардер называет Европейский союз «неполным» и ставит под сомнение его выживание после пандемии

сегодня, 17:59
Автор:

• Антон Корнилов

Коронавирус может разрушить Европейский союз — миллиардер Сорос

89-летний миллиардер и филантром Джордж Сорос заявил, что пандемия коронавируса Covid-19 может разрушить Европейский союз. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Independent.

По его словам, Европейский союз сегодня находится на этапе создания, потому что организация до сих пор не оформила себя в статусе полноценного союза. Из-за этого Европейский союз может разрушиться уже после завершения пандемии коронавируса или даже раньше.

"Это делает Европу исключительно уязвимой. Даже более уязвимой, чем США, не только потому, что это неполный союз, но и потому, что он основан на верховенстве права", — заявил миллиардер Джордж Сорос.

Также он добавил, что Европейский союз принимает решения "слишком медленно", а проблемы из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 появляются "слишком быстро". По его мнению, это и ставит под удар Европейский союз.

Как сообщал портал "Комментарии", бывший министр Кабмина и предприниматель Дмитрий Дубилет планирует открыть аналоги Monobank в Азии и Африке.


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Источник: https://www.independent.co.uk/news/business/comment/george-soros-coronavirus-interview-trump-eu-pandemic-a9508186.html
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