Дубилет планирует открыть аналоги Monobank в Азии и Африке

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Бывший министр Кабинета министров Украины и один из
основателей украинского банка Monobank Дмитрий Дубилет объявил о планах создания аналогов Monobank заграницей,
а именно в азиатских и африканских странах. Об этом Дмитрий Дубилет сообщил в
своем официальном Telegram-канале.
Дубилет попросил помочь ему найти контакты представителей
банков в других странах, которые работают на местном рынке и готовы запустить
совместный продукт с создателями Monobank.
"Он (Monobank — ред.) стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных
банков в мире. Хотим повторить этот опыт", — написал Дмитрий Дубилет.
По его словам, в первую очередь рассматриваются такие
страны, как Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам,
Саудовская Аравия и Сингапур, но готовы сотрудничать и с другими развивающимися
рынками.
Над созданием Monobank работали Дмитрий Дубилет, Михаил
Рогальский и Олег Гороховский. Сейчас они работают над созданием koto bank — аналога Monobank в Великобритании.
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