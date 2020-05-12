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Дубилет планирует открыть аналоги Monobank в Азии и Африке

У создателей Monobank уже есть опыт открытия банков заграницей

сегодня, 17:48
Автор:

• Антон Корнилов

Дубилет планирует открыть аналоги Monobank в Азии и Африке

Бывший министр Кабинета министров Украины и один из основателей украинского банка Monobank Дмитрий Дубилет объявил о планах создания аналогов Monobank заграницей, а именно в азиатских и африканских странах. Об этом Дмитрий Дубилет сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Дубилет попросил помочь ему найти контакты представителей банков в других странах, которые работают на местном рынке и готовы запустить совместный продукт с создателями Monobank.

"Он (Monobank — ред.) стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных банков в мире. Хотим повторить этот опыт", — написал Дмитрий Дубилет.

По его словам, в первую очередь рассматриваются такие страны, как Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия и Сингапур, но готовы сотрудничать и с другими развивающимися рынками.

Над созданием Monobank работали Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский и Олег Гороховский. Сейчас они работают над созданием koto bank — аналога Monobank в Великобритании.

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Источник: https://t.me/dmytro_dubilet/637
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