Дубилет планирует открыть аналоги Monobank в Азии и Африке

Бывший министр Кабинета министров Украины и один из основателей украинского банка Monobank Дмитрий Дубилет объявил о планах создания аналогов Monobank заграницей, а именно в азиатских и африканских странах. Об этом Дмитрий Дубилет сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Дубилет попросил помочь ему найти контакты представителей банков в других странах, которые работают на местном рынке и готовы запустить совместный продукт с создателями Monobank.

"Он (Monobank — ред.) стал одним из самых быстрорастущих и прибыльных банков в мире. Хотим повторить этот опыт", — написал Дмитрий Дубилет.

По его словам, в первую очередь рассматриваются такие страны, как Индия, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Филиппины, Египет, Вьетнам, Саудовская Аравия и Сингапур, но готовы сотрудничать и с другими развивающимися рынками.

Над созданием Monobank работали Дмитрий Дубилет, Михаил Рогальский и Олег Гороховский. Сейчас они работают над созданием koto bank — аналога Monobank в Великобритании.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск получит более 700 миллионов долларов премии в компании Tesla.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!