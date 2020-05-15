«Перси Джексон» получит новую экранизацию в виде сериала

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На популярном стриминговом сервисе Disney+ выйдет фэнтези-сериал по книжному циклу "Перси Джексон и Олимпийцы". Эту радостную новость фанатам сообщил 55-летний американский писатель Рик Риордан, который издал эту серию фантастических романов.
Вместе с женой писатель записал видеообращение в Twitter, где рассказал, что поклонники смогут снова увидеть приключения Перси Джексона на экране. Но пока неизвестен ни актерский состав нового проекта, ни его премьера.
К слову, в 2010 году кинокомпания Fox выпустила фильм "Перси Джексон и Похититель молний". В центре сюжета оказывается мальчик Перси, который узнает, что является сыном Посейдона. Главному герою и его друзьям предстоит спасти мир и узнать о своем происхождении. Кинолента при бюджете в 95 млн долларов собрала в мировом прокате более 226 млн. В 2013 году создатели фильма решили повторить успех и выпустили вторую часть под названием "Перси Джексон и Море чудовищ".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создатель "Американской истории ужасов" анонсировал новый сериал по этой вселенной.
Pssst. Hey, demigods . . . pic.twitter.com/7ep4aeyS3I— Rick Riordan (@rickriordan) May 14, 2020
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