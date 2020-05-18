Джессика Альба возвращается на экраны в новом триллере

39-летняя красотка Джессика Альба решила вернуться в мир большого кино, после двухлетнего перерыва. Актриса уже утверждена на главную роль в новом экшн-триллере "Травмирующее предупреждение" от стриминговой платформы Netflix.

Звезда кинолент "Фантастическая четверка" и "Лапочка" сыграет в новом фильме женщину, которая вернулась с войны и получила от своего дедушки в наследство бар. После того, как всплывают неожиданные детали его смерти, главная героиня сталкивается с моральной дилеммой.

Пока неизвестно, когда Netflix планирует запустить проект, но режиссировать работу будет Маули Сурьи, известная по драме "Марлина, убийца в четырех актах". Сценарий триллера написали Джош Олсон и Джон Бранкато, а продюсером проекта стал Бэзил Иваник, известный по фильмах "Гнев титанов" и "Джон Уик".

Напомним, что в декабре 2017 года Джессика Альба стала мамой в третий раз и решила сосредоточиться не на карьере, а на своей семье.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 28 апреля 2020 года звезда "Лапочки" отметила свой 39-й день рождения. По этому случаю, мы вспомнили самые лучшие фильмы ее участием.

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