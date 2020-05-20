Режиссер «Трансформеров» спродюсирует триллер о пандемии

Один из самых кассовых режиссеров планеты Майкл Бэй планирует начать работу над фильмом "Певчая птица", который раскроет тему пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Deadline.

Режиссер кинолент "Трансформеры" и "Армагеддон" в сотрудничестве с кинокомпанией Invisible Narratives спродюсирует триллер, сюжет которого расскажет о жизни людей спустя два года после начала эпидемии, которой не видно ни конца, ни края. В фильме покажут, как изменилась жизнь главных героев из-за карантина и постоянной мутации опасного вируса.

Инсайдер сообщает, что сейчас киностудия проводит подбор актеров, но претендентов на главные роли не называет. Съемки проекта планируют начать в ближайшее время, придерживаясь основных требований безопасности. В киноленте не будет сцен, предполагающих нарушение социальной дистанции.

Режиссировать работу будет 45-летний Адам Мэйсон, известный по фильмах "Палач", "Третье измерение ада" и "Навстречу тьме".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Джессика Альба возвращается на экраны в новом триллере.

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