kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8842.88

ETH/USD

203.65

LTC/USD

42.83

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Новый боевик с Крисом Хемсвортом бьет рекорды на Netflix
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый боевик с Крисом Хемсвортом бьет рекорды на Netflix

Премьера боевика состоялась на сервисе 24 апреля

сегодня, 10:05
Автор:

• Светлана Шкурупий

Новый боевик с Крисом Хемсвортом бьет рекорды на Netflix

Американский боевик "Эвакуация" в главной роли со звездой "Тора" и "Мстителей" Крисом Хемсвортом бьет рекорды по просмотрам на видео-сервисе Netflix. Об этом сообщает сайт Whats-on-Netflix.

Известно, что новый боевик за четыре недели собрал более 90 миллионов просмотров и занял лидирующую позицию в рейтинге стриминговой платформы. На данный момент, этот фильм считается самой успешной кинопремьерой на Netflix.

Вторую строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Правосудие Спенсера", где главную роль сыграл Марк Уолтер. Фильм выпущен компанией Netflix 6 марта 2020 года. За первые шесть недель существования киноленты ее посмотрели 85 миллионов человек.

И на третьем месте оказался боевик "Шестеро вне закона". На стри-канале Netflix он вышел 13 декабря 2019 года и собрал 83 млн просмотров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что боевик "Эвакуация" рассказывает о профессиональном наемнике, который берется спасать сына влиятельного наркобарона из лап террористов. В сети появился трейлер фильма



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.whats-on-netflix.com/news/every-viewing-statistic-netflix-has-released-so-far-may-2020/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!