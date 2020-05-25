Новый боевик с Крисом Хемсвортом бьет рекорды на Netflix

Американский боевик "Эвакуация" в главной роли со звездой "Тора" и "Мстителей" Крисом Хемсвортом бьет рекорды по просмотрам на видео-сервисе Netflix. Об этом сообщает сайт Whats-on-Netflix.

Известно, что новый боевик за четыре недели собрал более 90 миллионов просмотров и занял лидирующую позицию в рейтинге стриминговой платформы. На данный момент, этот фильм считается самой успешной кинопремьерой на Netflix.

Вторую строчку в рейтинге занял американский комедийный боевик "Правосудие Спенсера", где главную роль сыграл Марк Уолтер. Фильм выпущен компанией Netflix 6 марта 2020 года. За первые шесть недель существования киноленты ее посмотрели 85 миллионов человек.

И на третьем месте оказался боевик "Шестеро вне закона". На стри-канале Netflix он вышел 13 декабря 2019 года и собрал 83 млн просмотров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что боевик "Эвакуация" рассказывает о профессиональном наемнике, который берется спасать сына влиятельного наркобарона из лап террористов. В сети появился трейлер фильма





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