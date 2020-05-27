Стало известно, кто снимет фильм с Томом Крузом в космосе

В мае 2020 года появилась информация о том, что голливудский актер Том Круз вместе с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, а также при поддержке NASA, снимут в космическом пространстве первый боевик. Уже найден и режиссер для нового проекта. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что режиссировать первый американский боевик в космосе согласился 54-летний Даг Лайман, который уже сотрудничал с Томом Крузом в проектах "Грань будущего" и "Сделано в Америке".

Детали предстояшего фильма не разглашаются, как и то, будет он частично или полностью снят в космическом пространстве. Инсайдер говорит, что пока готов только черновой вариант сценария.

К слову, актер Том Круз любит экстрим и старается обходиться на съемочных площадках без дублеров. Ради удачных и реалистичных кадров, звезда "Миссии невыполнимой" научился управлять самолетом и надолго задерживать дыхание под водой, чтобы использовать это умение во время подводных съемок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Том Круз вернулся к съемкам фильма, несмотря на карантинные ограничения.

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