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Стало известно, кто снимет фильм с Томом Крузом в космосе

Какие-либо подробности фильма не разглашаются

27 мая 2020, 17:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Стало известно, кто снимет фильм с Томом Крузом в космосе

В мае 2020 года появилась информация о том, что голливудский актер Том Круз вместе с компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, а также при поддержке NASA, снимут в космическом пространстве первый боевик. Уже найден и режиссер для нового проекта. Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что режиссировать первый американский боевик в космосе согласился 54-летний Даг Лайман, который уже сотрудничал с Томом Крузом в проектах "Грань будущего" и "Сделано в Америке". 

Детали предстояшего фильма не разглашаются, как и то, будет он частично или полностью снят в космическом пространстве. Инсайдер говорит, что пока готов только черновой вариант сценария.

К слову, актер Том Круз любит экстрим и старается обходиться на съемочных площадках без дублеров. Ради удачных и реалистичных кадров, звезда "Миссии невыполнимой" научился управлять самолетом и надолго задерживать дыхание под водой, чтобы использовать это умение во время подводных съемок. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Том Круз вернулся к съемкам фильма, несмотря на карантинные ограничения.


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Источник: https://deadline.com/2020/05/doug-liman-tom-cruise-outer-space-movie-elon-musk-nasa-1202943591/
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