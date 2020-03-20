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Том Круз вернулся к съемкам фильма, несмотря на карантин

Круз решил проигнорировать карантинные меры

сегодня, 17:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Том Круз вернулся к съемкам фильма, несмотря на карантин

В связи с пандемией коронавируса, большинство стран ввели карантин, поэтому съемки многих голливудских фильмов пришлось перенести. Так, в сети появилась информация о том, что на паузу была поставлена работа над фильмом "Миссия невыполнима 7". Однако, Тома Круза, который играет в нем главную роль, видели на съемочной площадке в Великобритании.

Журналисты сделали несколько фотографий со съемок новой части боевика, где видно, как актер отрабатывает трюки на мотоцикле, которые появятся в фильме. К работе над этими кадрами были привлечены около 13 человек, но вернулась ли к съемкам вся команда, пока неизвестно.

Напомним, что ранее съемки "Миссии невыполнимой" проходили в Италии, но после того, как в стране начался активно распространяться коронавирус, их перенесли в Великобританию. В сети также ходили слухи, что в Венеции Том Круз и его команда были вынуждены остаться на карантин, но они не подтвердились. В тот период, когда Италия ввела чрезвычайное положение, актера там не было, а те представители Голливуда, которые остались дорабатывать последние кадры, благополучно вернулись домой, без симптомов заболевания.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что премьеру нового "Форсажа" перенесли.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8121403/PICTURE-EXCLUSIVE-Tom-Cruise-shoots-high-octane-opening-scenes-Mission-Impossible-7.html
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