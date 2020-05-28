Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9499.95
ETH/USD
222.23
LTC/USD
44.95
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.90
RUB/UAH
0.38
Зарубежные издания сообщают о том, что популярный
голливудский актер Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли
легендарного Супермена. По информации изданий, такие слухи ходили еще в начале
мая 2020 года, но теперь информацию подтвердили в том числе источники авторитетных
изданий Variety и Deadline.
Пока неизвестно, в каком именно фильме будет участвовать актер,
но источники уточнили, что это вряд ли будет сольный фильм о Супермене.
Персонаж Генри Кавилла во вселенной DC Comics может появиться в продолжении
фильмов "Шазам" или "Аквамен", а также в новом "Черном Адаме".
Также в ноябре 2019 года Генри Кавилл в интервью мужскому
журналу Men’s Health рассказал,
что не планирует отказываться от роли Супермена, а фанатов попросил подождать.
Актер Генри Кавилл сыграл Супермена в сольном фильме о
супергерое "Человек из стали", а также в "Бэтмен против Супермена: На заре
справедливости" и в "Лиге справедливости", где собрались и другие персонажи из
киновселенной DC Comics.
Как сообщал портал "Комментарии", новый фильм Sony будет о женщине-супергероине из вселенной Человека-паука.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости