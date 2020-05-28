Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли Супермена

Зарубежные издания сообщают о том, что популярный голливудский актер Генри Кавилл ведет переговоры о возвращении к роли легендарного Супермена. По информации изданий, такие слухи ходили еще в начале мая 2020 года, но теперь информацию подтвердили в том числе источники авторитетных изданий Variety и Deadline.



Пока неизвестно, в каком именно фильме будет участвовать актер, но источники уточнили, что это вряд ли будет сольный фильм о Супермене. Персонаж Генри Кавилла во вселенной DC Comics может появиться в продолжении фильмов "Шазам" или "Аквамен", а также в новом "Черном Адаме".

Также в ноябре 2019 года Генри Кавилл в интервью мужскому журналу Men’s Health рассказал, что не планирует отказываться от роли Супермена, а фанатов попросил подождать.

Актер Генри Кавилл сыграл Супермена в сольном фильме о супергерое "Человек из стали", а также в "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и в "Лиге справедливости", где собрались и другие персонажи из киновселенной DC Comics.

Как сообщал портал "Комментарии", новый фильм Sony будет о женщине-супергероине из вселенной Человека-паука.

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