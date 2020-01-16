Там все курят: Милованов поделился опытом употребления марихуаны

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признался, что ранее неоднократно употреблял марихуану. Об этом он рассказал в интервью "ZIK".



"Семь раз (употреблял — ред.). Ну, до десяти, может, шесть… Но это не слабость. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализовали", - сказал Милованов.



По словам министра, последний раз он употреблял каннабис, когда писал докторскую диссертацию в 2003 или 2004 году.



В то же время, Милованов неоднозначно относится к легализации легких наркотиков. По его словам, он раньше поддерживал декриминализацию марихуаны, но после просмотра сериала "Нарко: Мексика" изменил свое отношение. Он отметил, что существует мнение, что легкие наркотики "открывают дверь" к употреблению более тяжелых наркотических веществ вроде кокаина или героина.

Как сообщал сайт "Комментарии", Люксембург планирует стать первой европейской страной, которая полностью узаконит использование каннабиса.

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