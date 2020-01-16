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Какая ткань лучше всего подходит для спортивной одежды

Ткань не должна сковывать движения

сегодня, 14:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Бельгийские исследователи выяснили, что заниматься спортом лучше всего в одежде из хлопка, так как этот материал не вредит здоровью и владеет рядом уникальных свойств. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты опровергли утверждение, что во время интенсивных нагрузок лучше подходит одежда из синтетики. Новое исследование показало, что полиэстер, который используют для создания синтетических тканей, в результате повышенной потливости, лучше впитывает в себя бактерии и способствует их размножению. 

В ходе эксперимента были обследованы футболки около 30 человек, которые в течении часа катались на велосипеде. Оказалось, что их синтетическая одежда имела более выраженный неприятный запах, как и повышенные показатели развития бактерий. 

Исходя из результатов исследования, эксперты рекомендуют, использовать во время занятий спортом одежду из хлопка, так как она обеспечивает надежную защиту и характеризуется приятной текстурой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известная певица Билли Айлиш создала экологичную коллекцию одежды.


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Источник: http://healthystyle.info/sport/item/3188-uchenye-vyyasnili-kakaya-tkan-luchshe-vsego-podkhodit-dlya-sportivnoj-odezhdy
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