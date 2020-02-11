Пять типов мужчин, которые никогда не смогут начать тренироваться

Заставить себя начать тренировать очень непросто. Даже при всем принятии того факта, что спорт - это здоровье, очень трудно отказаться от своих повседневных не очень полезных привычек, выделить дополнительное время на тренировки и так далее. А если еще и зал находится далеко, то о чем вообще говорить?

Многим мужчинам присуще желание отмазаться от тренировки и занятся чем то более приятным. А на тренировку - завтра! Честное слово! Сегодня мы поговорим о пяти типах "доброльных отказников", которые выработали целую систему, благодаря которой могут спокойно избегать спорта.

Выжидающий

Этот начнет заниматься спортом со следующей недели. Или сразу после праздников. Он постоянно выжидает удобного момента. Но времени больше не становится и этот момент так и не настает. А вот тело ждать не будет - мышечная масса тает, и подняться на пятый этаж по ступенькам становится непосильной задачей. Решить проблему просто: нужно пустить спорт в свою жизнь здесь и сейчас.

Безотказный едок

Отказаться от любимого блюда? Та никогда в жизни! Здоровая пища пресная и невкусная. А как же без сладкого? Именно на таких устоях зиждется позиция едоков. Даже прийдя в спортзал, они не в силах отказаться от своих любимых вредностей. Чтобы решить эту проблему, крайне важно усвоить, что и полезная пища может быть вкусной. Вполне можно найти приятные альтернативы истекающим жиром блюдам, а фрукты будут намного лучше приняты организмом, чем пирожные с кока-колой.

Мученик

Уже несколько раз страдалец начинал тяжело тренироваться, питаться здоровой пищей, но срывался. Он просто несчастен от урезанного рациона и запретов, и эти страдания никогда не прекратятся. При такой постановке вопроса даже самой эффективной мотивации надолго не хватит. На самом деле наше тело адаптируется ко всему, включая физическую активность и здоровую пищу. Поэтому следует взять себя в руки и подождать, пока спорт и полезная еда войдут в привычку. И тогда вы начнете получать настоящее удовольствие от спортивного образа жизни.

Детализатор

Постоянство - не их конек. Зато они обожают теорию и закапываются в такие дебри, что упускают важность регулярности. Они с удовольствием опасаются радиации от микроволновки и телефонов, видят ГМО в каждом продукте, ставят себе страшные диагнозы и до бесконечности готовы спорить с тренером о смысле каждого упражнения. При этом на практике они мало что делают и не отличаются большой активностью. Детали, безусловно, важны. Но сначала сосредоточтесь на регулярных тренировках, полезной еде, отказе от сладостей и алкоголя.

Мастер оправданий

На любой аргумент они найдут контраргумент. У них всегда полный мешок аргументов, чтобы заниматься спортом в своем режиме или не заниматься им вообще. Тренироваться по вечерам после работы нет сил, по утрам - нет времени, по выходным - нет возможности, в спортзале слишком дорого, дома слишком душно. Этот список можно продолжать вечно. Это все оправдания, а искать их не следует. Просто возьми и найди этот час для своего здоровья.

Если вы нашли в этом списке себя, то будьте уверены, что необходимо что-то менять. Поначалу будет сложно, но настанет день, когда вы все таки поблагодарите себя за приложенные усилия. А издание "Комментарии" расскажет, как относится к жизни проще.

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