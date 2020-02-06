Пять советов, которые научат относиться к жизни проще

Для каждого мужчины вполне нормально много думать и пытаться держать все под контролем. Мы пытаемся не упустить ни одной мелочи, учитывать каждый нюанс, реагировать на каждое проишествие. Это неплохо, но если перестараться, то можно выгореть и в конце-концов упасть на полпути к достижению цели.

Иногда надо просто заставить себя относится к жизни проще. Сегодня мы поговорим об этом.

Надо быть немного эгоистом

Эгоизм и здоровый эгоизм - это два совершенно разных явления. Мужчина со здоровым эгоизмом не станет идти к цели по трупам. Он лишь всегда будет держать баланс между своими интересами и интересами других. Также он будет умело выстраивать личные границы. Расслабиться после рабочего дня и не утруждать себя новыми делами для такого мужчины вполне нормальное явление. Также как и отпраздновать что-либо в ресторане просто потому, что не хочется готовить.





Не жалуйся и не жалей

Что бы ни происходило в жизни, не зацикливайся на плохом. Частые жалобы на жизненные неудачи порождают еще больше поводов к жалобам. В результате нытье становится твоей типичной моделью поведения. Если же мужчина прекратит жаловаться, то станет более мужественно встречать жизненные проблемы, а мелкие неприятности и вовсе перестанет замечать.





Не воспринимай близко к сердцу

Если все воспринимать на свой счет, можно быстро стать постоянным клиентом психотерапевта. Поэтому эмоции следует отбросить в сторону и не реагировать остро на мнение окружающих. Нет смысла переживать о том, что уже произошло. Тем более, если это просто мелочи, которые отвлекают от важных целей.

Не пытайся все контролировать

Большинство людей хотели бы полностью контролировать свою жизнь, но реальность такова, что мужчины не боги и не способны держать под контролем абсолютно все. Прими тот факт, что в жизни всегда будет неопределенность. Это не хорошо и не плохо. Это норма. И если уже на то пошло, то так даже интереснее.





Придерживайся своих собственных правил

Если тебе постоянно чему-то учат и ты внемлешь этой науке - то это неплохо. Но есть вариант еще лучше. Мужчина может разработать собственные правила, которым и будет следовать на своем жизненном пути, который непременно приведет его к успеху.

Все эти правила можна свести в один простой вывод - не отвлекайтесь на мелочи и концентрируйтесь на своей основной цели. Тогда вы непременно захватите замок, убьете дракона и спасете красавицу. А издание "Комментарии" расскажет, почему мужчинам так нужен адреналин.

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