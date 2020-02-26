Десять привычек здорового мужчины. Часть 1

Привычка - вторая натура. Недостаточно заставлять себя вести здоровый образ жизни. Он должен стать твоим вторым "я". И чтобы это произошло, тебе прийдется выработать ряд полезных привычек, которые будут улучшать тебя день за днем.

Предлагаем твоему вниманию десять полезных привычек, которые должны стать частью твоей повседневной жизни.

Обливай ноги холодной водой

По вечерам ополаскивай ноги до колен прохладной водой. Это поможет укрепить вены нижних конечностей, а также закаливает не хуже обливания всего тела. После такой процедуры ты также сможешь крепко уснуть и при этом не будешь испытывать холода.



Ставь конкретные цели в спорте

Абстрактное замечание вроде "надо со следущей недели начать тренироваться" - начинание неплохое. Но, как показывает практика, срабатывает оно в одном случае из десяти. Никогда не забывай, что полезная привычка развивается, если ей уделять хотя бы несколько минут в день, но регулярно. Также очень важно понимать, к чему ты стремишься. Поэтому конкретизируй цель.

Ешь зелень

Зелень должна употребляться всегда, даже если это лишь стебелек петрушки на празничном блюде. Согласно различным подсчетам, не только пучками можно есть зелень: она полезна и в малых дозах, снижая риск развития болезней сердца.

Пей воду

Чай, кофе, алкоголь и сладкие газировки вызывают обезвоживание. Никогда этого не забывай! Именно потому обычная чистая вода должна стать твоим постоянным спутником. А с напитками-диуретиками и до эректильной дисфункции недалеко.

Ходи по лестнице

Согласись, весело было в детстве бегать по ступенькам. Так вот: повторяй то же в своем сегодняшнем возрасте и статусе. Ходьба по ступенькам укрепляет мышцы ног, а также полезна для сердца и сосудов.

Уже эти пять привычек помогут тебе приобщится к полезному образу жизни и начать чувствовать себя лучше. Но это еще далеко не все и в следующей части статьи мы расскажем о других действиях, которые обязательно должны стать частью твоей жизни. Также издание "Комментарии" расскажет, почему мужчина должен читать книги





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