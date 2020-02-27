Десять привычек здорового мужчины. Часть 2

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Проверяй свое тело
Такие важные места, как половые органы, следует регулярно проверять. Кроме того, надо не только ходить к врачам, но и самим осуществлять осмотр, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.
Иногда ничего не делай
Ежедневно выделяй немного времени для себя. При этом отключай телефон и просто полежи в тихом месте с закрытыми глазами. Это не просто отдых. Такие действия являются упрощенным вариантом полифазного сна, восполняющего нервный тонус и тонус мышц.
Запивай или заедай алкоголь
Конечно, односолодовый виски с содовой - это переводняк и просто кошмар. Но главный вред от похмелья - это обезвоживание, которое за собой тянет страшные последствия. Так что крепкое спиртное нужно или запивать, или заедать супом.
Ходи пешком
Ноги надо разминать, ведь ты и так постоянно сидишь в офисном кресле или автомобиле. Кстати, во время прогулок можешь создать несколько новых нейронных связей в мозгу, поскольку они формируются, когда изучаешь малознакомую местность.
Делай разминки для конечностей и глаз
Это самый "минимальный минимум", который необходим твоему телу. Руки-ноги затекают от однообразной работы, а глаза страдают от застоя крови и пересыхания роговицы. И в данном случае для тебя же лучше пройтись по коридору, чем сидеть до того момента, когда начнеш пускать корни в стул.
Теперь ты знаешь все полезные привычки, которые нужно усвоить, чтобы вести здоровый образ жизни. Согласитесь, это не так уж и тяжело. Вовсе не надо часами потеть в зале, лишь проявить немного дисциплины. Издание "Комментарии" напомнит тебе о пяти полезных привычках, о которых говорилось ранее.
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