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Десять привычек здорового мужчины. Часть 2

Мужчина должен сделать эти привычки частью своей жизни, если хочет всегда быть в форме

сегодня, 15:12
Автор:

• Зинченко Павел

Десять привычек здорового мужчины. Часть 2
Привычка - вторая натура. Недостаточно заставлять себя вести здоровый образ жизни. Он должен стать твоим вторым "я". И чтобы это произошло, тебе прийдется выработать ряд полезных привычек, которые будут улучшать тебя день за днем.
Мы продолжаем говорить о полезных привычках, которые должны стать частью твоей повседневной жизни.

Проверяй свое тело 

Такие важные места, как половые органы, следует регулярно проверять. Кроме того, надо не только ходить к врачам, но и самим осуществлять осмотр, чтобы вовремя обнаружить возможные проблемы.

Иногда ничего не делай

Ежедневно выделяй немного времени для себя. При этом отключай телефон и просто полежи в тихом месте с закрытыми глазами. Это не просто отдых. Такие действия являются упрощенным вариантом полифазного сна, восполняющего нервный тонус и тонус мышц. 

Запивай или заедай алкоголь

Конечно, односолодовый виски с содовой - это переводняк и просто кошмар. Но главный вред от похмелья - это обезвоживание, которое за собой тянет страшные последствия. Так что крепкое спиртное нужно или запивать, или заедать супом

Ходи пешком

Ноги надо разминать, ведь ты и так постоянно сидишь в офисном кресле или автомобиле.  Кстати, во время прогулок можешь создать несколько новых нейронных связей в мозгу, поскольку они формируются, когда изучаешь малознакомую местность. 

Делай разминки для конечностей и глаз

Это самый "минимальный минимум", который необходим твоему телу. Руки-ноги затекают от однообразной работы, а глаза страдают от застоя крови и пересыхания роговицы. И в данном случае для тебя же лучше пройтись по коридору, чем сидеть до того момента, когда начнеш пускать корни в стул.

Теперь ты знаешь все полезные привычки, которые нужно усвоить, чтобы вести здоровый образ жизни. Согласитесь, это не так уж и тяжело. Вовсе не надо часами потеть в зале, лишь проявить немного дисциплины. Издание "Комментарии" напомнит тебе о пяти полезных привычках, о которых говорилось ранее.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/health/1148129-10-poleznykh-privychek-dlya-podderzhaniya-zdorovya
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