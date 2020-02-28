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Похудение или выносливость: каким видом бега следует заняться

Беговые тренировки, которые помогут быстро похудеть, окрепнуть и оздоровить сердце

сегодня, 14:37
Автор:

• Зинченко Павел

Похудение или выносливость: каким видом бега следует заняться

Бег - одно из самых популярных упражнений. Он не требует много затрат - просто купи хорошие кроссовки, оденься во все спортивное согласно погоде на улице, засунь в уши наушники и беги.

Уже самая обыкновенная коротка пробежка принесет пользу, укрепит твое тело и поднимет настроение. Но если ты хочешь достигнуть большего, то следует более ответственно подойти к тренировкам. 

Для начала следует узнать, какие бывают виды беговых тренировок.

Скоростной бег 

Это 30-минутная спринт-тренировка. Этот вид бега улучшает твой шаг, задействует больше быстросокращающихся мышечных волокон, дает возможность быстро набрать форму.

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Пороговая тренировка

Пороговая тренировка — бег в течение получаса или часа в пороговом темпе. Это означает, что бежать нужно на такой скорости, которая не утомляет и не вызывает одышку или желания снизить темп. Улучшает твои аэробные возможности и сжигает больше калорий, чем другие виды бега. Это происходит из-за того, что ты работаешь долгое время без отдыха.

Укрепление скорости и выносливости

Повторные забеги на высокой скорости на 200–1600 метров. Здесь требуется больше всего физической и психологической выдержки. Но награда за эти минуты боли и страданий — крепкое сердце и большая выносливость. Более длинные интервалы увеличивают силу твоего сердца и плотность митохондрий в твоих ногах.

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Расслабленные длинные пробежки

Медленный бег с неизменным темпом. Делает тебя более выносливым и уничтожает лишний жир. Но при этом дает повышенную нагрузку на суставы. Если ты не в форме или у тебя слабые ноги, понадобится много времени на подготовку.

Если загорелся желанием тренироваться, то лучше обратись к тренеру, чтобы написал тебе программу тренировок. Тогда будет больше шансов достичь нужных результатов. Также издание "Комментарии" расскажет, какие продукты не следует употреблять после тренировок.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/759418-chetyre-glavnyh-tipa-bega
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