Продукты, которые нужны мужчине для снятия депрессии

Мужчины часто нервничают. Из-за проблем на работе, ситуации в стране, двоек, которые приносят дети из школы. В этих условиях жизненно важно употреблять продукты, которые помогут держать в норме расшатанную нервную систему. Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Яйца

Обычные куриные яйца, как бы нас там не пугали холестирином, полны веществ, которіе помогают противостоять выработке гормонов стресса.

Зелёный чай

Провести вечер за чашкой ароматного чая любят многие. Выбирать нужно именно зеленый чай, поскольку он - настоящий антиоксидант, который укрепляет здоровье мозга и снижает тревожность.

Бананы

Эти желтые продолговатые плоды содержат множество полезных веществ, особенно важных для нервной системы. В бананах есть аминокислоты, участвующие в выработке серотонина, магний и селен, способствующие расслаблению и снятию тревоги.

Шоколад

Какао-продукты являются сплошным концентрированным гормоном радости. Шоколад здесь занимает лидирующие позиции. Он снижает тревожность и повышает уровень сиротонина.

Йогурт

Кисломолочные продукты содержат множество полезных бактерий, которые благотворно влияют на психологическое состояние. Йогурты - именно те продукты, подавляющие свободные радикалы и нейротоксины и таким способом способствуют сохранению нервной ткани мозга.

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