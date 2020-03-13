Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.03.2020

BTC/USD

5828.68

ETH/USD

132.00

LTC/USD

33.73

НБУ 13.03.2020

USD/UAH

26.67

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ Сколько калорий можно скинуть благодаря плаванию
НОВОСТИ Все новости

Сколько калорий можно скинуть благодаря плаванию

Плавание – лучший способ сбросить лишний вес

сегодня, 17:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сколько калорий можно скинуть благодаря плаванию

Пользу плавания для здоровья не переоценивают, этот вид спорта действительно помогает проработать все мышцы тела и улучшает общее самочувствие. Но помимо этого, плавание - эффективный способ сбросить лишние килограммы.

Эксперты говорят, что интенсивные и постоянные нагрузки в бассейне помогают сжигать калории ничуть не хуже, чем во время бега. Плавание с умеренной скоростью помогает за час сжечь около 420 калорий при весе в 70 килограмм. Если тренировка будет более активной, тогда до 715 калорий в час. При весе в 90 и больше килограмм человек во время плавания, при таких же нагрузках, может сбросить от 500 до 900 калорий. 

Такие результаты ставят плавание в один ряд с другими активными физическими упражнениями, которые сейчас популярны (бег, йога, езда на велосипеде). К примеру, во время ходьбы на дорожке в спортзале, человек с весом 70 килограмм за час сжигает более 300 калорий, а занятия йогой избавляют от 180 калорий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заняться спортом в домашних условиях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://marieclaire.ua/beauty/skolko-kalorij-mozhno-skinut-blagodarya-plavaniyu/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...