Сколько калорий можно скинуть благодаря плаванию

Пользу плавания для здоровья не переоценивают, этот вид спорта действительно помогает проработать все мышцы тела и улучшает общее самочувствие. Но помимо этого, плавание - эффективный способ сбросить лишние килограммы.

Эксперты говорят, что интенсивные и постоянные нагрузки в бассейне помогают сжигать калории ничуть не хуже, чем во время бега. Плавание с умеренной скоростью помогает за час сжечь около 420 калорий при весе в 70 килограмм. Если тренировка будет более активной, тогда до 715 калорий в час. При весе в 90 и больше килограмм человек во время плавания, при таких же нагрузках, может сбросить от 500 до 900 калорий.

Такие результаты ставят плавание в один ряд с другими активными физическими упражнениями, которые сейчас популярны (бег, йога, езда на велосипеде). К примеру, во время ходьбы на дорожке в спортзале, человек с весом 70 килограмм за час сжигает более 300 калорий, а занятия йогой избавляют от 180 калорий.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как заняться спортом в домашних условиях.

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