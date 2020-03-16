Как уберечь свое здоровье, когда работаешь в офисе

Многие мужчины и женщин, если не большинство, работают в офисе. Такая работа может привести к проблемам со здоровьем из-за постоянного сидения на одном месте. Далеко не у всех есть время регулярно ходить в спортзал, поэтому сегодня мы вам расскажем, как действовать, чтобы оставаться здоровым, даже если вы вынуждены все будние дни проводить за своим рабочим столом, согнувшись перед монитором компьютера.

Тяни стопы

Чтобы избежать застоя крови в ногах, совершай круговые движения стопами. Также тяни стопы от себя и на себя, медленно и плавно.

Покатай предметы по полу

Также для укрепления стоп время от времени катайте с их помощью что-то круглое по полу. Это помогает снять напряжение.

Облегчай нагрузку

При длительном сидении на офисном стуле стоит время от времени поднимать ноги на специальную подставку, чтобы они принимали горизонтальное положение.

Делай упражнения в положении сидя

Сгибай-разгибай ноги, поднимай и опускай, втягивай живот и делай легкие упражнения.

Нельзя сидеть постоянно

Время от времени совершай короткие прогулки. Хотябы по офисным коридорам. Сделай несколько упражнений, поприседай.

Постарайся сделать эти маленькие упражнения твоей привычкой и тогда получишь результат. Также издание "Комментарии" расскажет, как бег влияет на ваш мозг.

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