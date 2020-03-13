Лучше любого психолога: как бег влияет на наш мозг

Бег очень полезен для здоровья каждого человека. Он укрепляет мышцы не только ног, но и большинства других частей тела. К тому же роль бега в прокачке выносливости трудно переоценить. Но мало кто обращал внимание на тот факт, что регулярные пробежки могут помочь не только твоему физическому состоянию, но и психологическому здоровью.

Снижает последствия стресса

Пребывая на спокойной пробежке после стрессовой ситуации, ты легко можешь снизить уровень кортизола и быстро вернуться к умиротворенному состоянию: как физическому, так и психологическому.

Даёт возможность социального взаимодействия

Коллективные тренировки дают возможность прочувствовать социальную поддержку и обеспечить себя общением. Также взаимоотношения с другими людьми способствуют высвобождению окситоцина и дофамина.

Способствует положительным изменениям в мозге

Когда ты бегаешь, то происходит интенсивное взаимодействие органов и систем человека. Оно стимулирует выделение химических веществ, называемых эндорфином и серотонином, которые помогают человеку чувствовать себя полным сил. К тому же, этот вид физической активности способствует появлению новых нейронных связей, уменьшению воспалительных процессов и в прямом смысле изменяет структуру мозга.

Даёт ощущение выполненного долга

Марафоны, полумарафоны и различные соревнования стимулируют улучшения в психологическом состоянии за счёт положительных эмоций, которые чувствуешь по достижению цели. Также бег даёт реальную дозу энергии и хорошее самочувствие.

Снимает напряжение с мышц и костей

Бег помогает убрать мышечное напряжение и придает чувство расслабленности. Утренняя или дневная пробежка способствуют лучшему сну. Это поможет чувствовать себя лучше и эффективнее контролировать свое настроение.

Бег - это залог здоровой психики. Также издание "Комментарии" расскажет, каким видом бега следует заняться, чтобы почувствовать себя здоровым в физическом плане.

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