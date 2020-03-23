Музыка во время бега может серьезно навредить

Плеер - неизменный атрибут большинства бегунов. Популярнее него только кроссовки для бега. Подборки музыки для бега встречаются чаще, чем подборки упражнений. Тем не менее, некоторые специалисты считают, что бегать лучше без музыкального сопровождения.

Их главный аргумент - безопасность. Слушая громкую музыку в наушниках ты можешь не услышать сигнал автомобиля или звонок велосипеда. Более того, музыка может сбивать с ритма - может нарушиться частота шагов, работа рук и дыхание, из-за чего техника бега нарушится. Психологи же считают, что музыка не дает бегуну расслабиться, поскольку он погружен в асоциации с определенным треком.

Тем не менее, ученые тут же предложили и путь к решению проблемы: монотонное занятие требует мало умственной энергии, то есть ты вполне можешь выдать какую-то новую идею из-за обилия кислорода и выброса дофамина с серотонином. Если же совсем не можешь обойтись без звукового сопровождения - слушай подкасты или аудиокниги. Мозгу так воспринимать новую информацию будет легче.

Так что запасайся аудиокнигами и продолжай бежать к своей цели. Также издание "Комментарии" расскажет, как бег влияет на наш мозг.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!