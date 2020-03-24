Пять техник отжимания, о которых ты раньше не слышал

Если тебе в силу каких-либо обстоятельств пришлось надолго закрыться дома (например сейчас, когда в стране карантин), то очень важно продолжать держать себя в форме. Ты же не хочешь, когда все это закончится, выйти в люди похожим на колобка?

Отжимания - одно из самых популярных и эффективных упражнений. Оно прекрасно подойдет для выполнения дома. А чтобы это был более интересный процесс, мы расскажем о пяти видах отжиманий, которые уразнообразят твои тренировки.

С широкой постановкой рук

Прими упор лежа и расставь ладони шире плеч. Пальцы должны быть направлены вперед и чуть внутрь. Локти при сгибании идут назад и наружу.

Обратные отжимания

Для них поставь руки за спиной на стул или диван. Ноги положи на другой стул. Чем ниже ноги, тем легче отжиматься. Колени и тазобедренные суставы слегка согнуты. Эти отжимания особенно нагружают грудь, руки и пресс, причем совсем в другом режиме.

С постановкой одной ладони на книгу или скамейку

Приподняв одну руку на невысокую (5-10 см) плоскую подставку, ты усилишь нагрузку на другую сторону — плечо, грудь и спину. Пригодится тем, кто уже может отжаться 10-15 раз без особых проблем.

С широкой постановкой рук локтями наружу

Пальцы ладоней должны смотреть друг на друга, а локти при сгибании идти строго наружу. Данное упражнение нагружает плечевые мышцы и трицепс (заднюю поверхность рук). За счет этого бицепс становится объемнее.

С узкой постановкой рук

Нужно поставить ладони уже плеч, пальцы смотрят вперед. Во время сгибания локти идут назад вдоль тела и прижимаются к ребрам. В этом упражнении в первую очередь работает трицепс.

Эти упражнения помогут тебе оставаться в форме, пока не завершится карантин. Также издание "Комментарии" расскажет, как музыка может вредить во время пробежек.

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