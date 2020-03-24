Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.03.2020

BTC/USD

6613.13

ETH/USD

137.61

LTC/USD

39.43

НБУ 24.03.2020

USD/UAH

28.20

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг ЗОЖ Пять техник отжимания, о которых ты раньше не слышал
НОВОСТИ Все новости

Пять техник отжимания, о которых ты раньше не слышал

Отжимания могут иногда казаться слишком скучным занятием, но даже их можно уразнообразить

сегодня, 15:43 587
Автор:

• Зинченко Павел

Пять техник отжимания, о которых ты раньше не слышал

Если тебе в силу каких-либо обстоятельств пришлось надолго закрыться дома (например сейчас, когда в стране карантин), то очень важно продолжать держать себя в форме. Ты же не хочешь, когда все это закончится, выйти в люди похожим на колобка? 

Отжимания - одно из самых популярных и эффективных упражнений. Оно прекрасно подойдет для выполнения дома. А чтобы это был более интересный процесс, мы расскажем о пяти видах отжиманий, которые уразнообразят твои тренировки.

С широкой постановкой рук

Прими упор лежа и расставь ладони шире плеч. Пальцы должны быть направлены вперед и чуть внутрь. Локти при сгибании идут назад и наружу.

Обратные отжимания

Для них поставь руки за спиной на стул или диван. Ноги положи на другой стул. Чем ниже ноги, тем легче отжиматься. Колени и тазобедренные суставы слегка согнуты. Эти отжимания особенно нагружают грудь, руки и пресс, причем совсем в другом режиме.

С постановкой одной ладони на книгу или скамейку

Приподняв одну руку на невысокую (5-10 см) плоскую подставку, ты усилишь нагрузку на другую сторону — плечо, грудь и спину. Пригодится тем, кто уже может отжаться 10-15 раз без особых проблем.

С широкой постановкой рук локтями наружу

Пальцы ладоней должны смотреть друг на друга, а локти при сгибании идти строго наружу. Данное упражнение нагружает плечевые мышцы и трицепс (заднюю поверхность рук). За счет этого бицепс становится объемнее.

С узкой постановкой рук

Нужно поставить ладони уже плеч, пальцы смотрят вперед. Во время сгибания локти идут назад вдоль тела и прижимаются к ребрам. В этом упражнении в первую очередь работает трицепс.

Эти упражнения помогут тебе оставаться в форме, пока не завершится карантин. Также издание "Комментарии" расскажет, как музыка может вредить во время пробежек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1056021-otzhimatsya-po-drugomu-5-novykh-tekhnik-vypolneniya
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...