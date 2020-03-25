Карантин с пользой: качаем пресс в домашних условиях

Многие люди думают, что для накачки пресса достаточно ложиться на спину и не отрывая ног от пола поднимать корпус. Но такое упражнение не задействует все группы мышц. Именно поэтому для эффективной накачки пресса необходимы разные упражнения, чтобы работали все мышцы. Сегодня мы поговорим об этих упражнениях.

Статика

Профессиональные тренеры советуют концентрировать внимание на статике. Нужно лечь на пол, выпрямить ноги, а руки положить за голову. Далее - традиционно поднимай тело. При этом лучше постоянно держать спину ровно. Достигая угла 45 градусов, остановись на несколько секунд в зависшем положении.

Верхние мышцы живота

Ляг на спину, сожми колени. Выпрями руки над головой и положи их на пол. Затем поднимай руки вместе с телом. Упражнение усилит твой верхний пресс.

Комплекс

Можно накачать пресс с помощью рук и ног: ложись на спину и одновременно поднимай конечности, пока руки не коснуться пальцев ног. Это упражнение комплексно укрепит все мышцы живота.

Березка

Нужно лечь на мягкую поверхность. Руки положить за голову. Поднимай колени к животу и распрямляй ноги. После – сгибай нижние конечности и опускай их. Самое главное - не касайся ногами пола. Также старайся опускать их как можно медленее.

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