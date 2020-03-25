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Сколько нужно отжиматься от пола, чтобы избежать инфаркта

Отжимание позволяет задействовать практически все группы мышц

сегодня, 19:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Сколько нужно отжиматься от пола, чтобы избежать инфаркта

Американские исследователи выяснили, что регулярные отжимания от пола положительно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Ученые провели эксперимент, участие в котором взяли более 100 мужчин-пожарных из штата Индиана. Эксперты наблюдали за состоянием их здоровья в течение десяти лет. Результаты исследования показали, что у мужчин, которые способны отжаться более 40 раз, риск инфаркта и других проблем с сердцем сокращался на более чем 95%.

Результат в 20-30 отжиманий - тоже неплохой, ведь риск появления заболеваний сердечно-сосудистой системы уменьшался на 75%, по сравнению с группой добровольцев, которые отжимались 10-15 раз.

То есть, чем больше отжиманий вы выполняете ежедневно, тем больше укрепляете свое сердце и продлеваете себе жизнь.

К слову, во время эксперимента засчитывались отжимания, которые мужчина мог выполнить за одну минуту (1 отжимание - 60 секунд). Ленивые отжимы, растянутые на пол часа, не считались.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько шагов нужно проходить в день. 


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Источник: https://ukr.media/sport/410479/
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