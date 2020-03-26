Три вида фитнеса, которыми можно заниматься в квартире

Поддерживать свое тело и здоровье в форме можно даже не выходя из дома. Пусть ваши упражнения будут и малодинамичными, зато по эффективности не будут уступать другим тренировкам.

Бодифлекс

Это современная методика упражнений, которая подойдет как для женщин, так и для мужчин. Ее основа - это правильное дыхание. Замирая в статических позах и правильно дыша, можно сжечь до 500 килокалорий за 20 минут упражнений. Эта программа улучшает обмен веществ, снимает усталость и в целом положительно влияет на весь организм.

Йога

Занятия йогой очень популярны во всем мире. Эта древняя система саморазвития человека помогает познать себя, нейтрализовать стресс, нормализовать пищеварение и просто отдохнуть. В интернете есть множество видеороликов, которые помогут вам освоить асаны (позы в йоге), чтобы улучшить самочувствие и сжечь лишние калории.

Пилатес

Это комплекс упражнений, который используется для укрепления мышц, сжигания жира, да и общего оздоровления организма. Многие упражнения можно выполнять на полу, главное при этом - сосредоточиться на своих мыслях, ощущениях и наслаждаться каждым движением. Освойте несколько упражнений и скоро заметите положительный результат.

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