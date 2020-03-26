Какие физические упражнения уменьшают чувство голода

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Австралийские ученые выяснили, что контролировать чувство голода возможно с помощью интервального бега. Об этом сообщает издание Ukr.Media.
Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли 40 абсолютно здоровых добровольцев. Участникам предложили два вида физических упражнений: интервальный спринт (бег с чередованием быстрого и медленного темпов на небольших участках) и обычную пробежку.
Выяснилось, что в организме добровольцев, которые занимались интервальным бегом, снижался гормон грелин, отвечающий за чувство голода. Таким образом, несмотря на то, что тренировки были интенсивными, желание поесть не возникало, по сравнению с участниками, которые занимались обычной пробежкой.
Известно, что большое влияние на чувство голода имеют и пробежки с друзьями или в компании. Они также уменьшают чувство голода, поэтому в одиночку лучше не бегать.
В связи с полученными данными исследователи рекомендуют людям, желающим снизить вес, заниматься интервальными упражнениями: бег, занятия на велотренажерах, фитнес-упражнения. Главным условием при этом остается чередование высокой интенсивности нагрузок с более умеренными.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими видами фитнеса можно заниматься в квартире.
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