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Какие физические упражнения уменьшают чувство голода

Некоторые упражнения способны влиять на аппетит

сегодня, 19:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какие физические упражнения уменьшают чувство голода

Австралийские ученые выяснили, что контролировать чувство голода возможно с помощью интервального бега. Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Исследователи провели эксперимент, участие в котором взяли 40 абсолютно здоровых добровольцев. Участникам предложили два вида физических упражнений: интервальный спринт (бег с чередованием быстрого и медленного темпов на небольших участках) и обычную пробежку. 

Выяснилось, что в организме добровольцев, которые занимались интервальным бегом, снижался гормон грелин, отвечающий за чувство голода. Таким образом, несмотря на то, что тренировки были интенсивными, желание поесть не возникало, по сравнению с участниками, которые занимались обычной пробежкой.

Известно, что большое влияние на чувство голода имеют и пробежки с друзьями или в компании. Они также уменьшают чувство голода, поэтому в одиночку лучше не бегать.

В связи с полученными данными исследователи рекомендуют людям, желающим снизить вес, заниматься интервальными упражнениями: бег, занятия на велотренажерах, фитнес-упражнения. Главным условием при этом остается чередование высокой интенсивности нагрузок с более умеренными.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими видами фитнеса можно заниматься в квартире.


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Источник: https://ukr.media/sport/411816/
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