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Настоящий мужской спорт: три крутых альтернативы бегу и гантелям

Три вида спорта, которые не только сделают тебя более сильным, но и поднимут твой моральный дух

сегодня, 14:58
Автор:

• Зинченко Павел

Настоящий мужской спорт: три крутых альтернативы бегу и гантелям

Если обыкновенный силовые тренировки тебе наскучили и ты уже задумался над тем, чем бы занятся после карантина, то мы расскажем тебе о нескольких настоящих мужских спортивных забавах. С ними ты не только подкачаешь мышцы, но и получишь тонну удовольствия.

Полоса препятствий

Полосы препятствий могут быть предназначены для разного уровня физической подготовки. Выбирай по своему уровню вместе с друзьями и устраивайте регулярные соревнования.  Во время преодоления полосы препятствий тебе обеспечен сплошной адреналин. Тебе прийдется взбираться по канату, проходить ползком под лагами, перепрыгивать через рвы и многое другое. 

Скалолазание

На скалодроме или в близлежащих горах - скалолазание стало своеобразным хобби, а не только увлечением для профи. Начинать тренировки лучше с тренером, чтобы он обучил правилам безопасности, креплению ремней и подъему по выступам скалы. В єтом виде спорта задействуются все мышцы. Суть занятия проста: закрепить страховку и подниматься вверх по скале. 

Сайклинг

Если обычные велопрогулки тебя уже не заводят, но умение кататься на двухколесном друге не дает усидеть на месте, то тебе прямая дорога на тренировки по сайклингу. Слово звучит странно, но сама тренировка - гарантия того, что за час занятия ты сожжешь более 600 калорий. 

Эти упражнения помогут быстро привести себя в форму. Но пока в стране карантин, издание "Комментарии" расскажет, как можно накачать пресс в домашних условиях.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/1058319-brosaj-ganteli-5-novykh-vidov-fitnesa-kotorye-stoit-poprobovat
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