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Как правильно качать мышцы шеи: несколько полезных советов

Тренировка мышц шеи так же важна, как и качание пресса и отжимания от пола

сегодня, 15:54
Автор:

• Зинченко Павел

Как правильно качать мышцы шеи: несколько полезных советов

Отжимаясь и качая пресс мы часто забываем, что шея также требует отдельной прокачки, это обусловлено тем, что через шею проходит кровоснабжение мозга. Кроме того, хорошо прокачанная шея будет надежным инструментом амортизации при ударе головой. А раз пренебрегать накачиванием шеи нельзя, мы подготовили несколько упражнений, которые помогут привести ее в форму. 

Сгибания шеи

Склоняй подбородок к груди. При этом необходимо держать спину ровно и не размыкать челюсть.

Наклоны в стороны

Спину по-прежнему необходимо держать прямо, а голову склонять к плечам поочередно. Старайся дотронуться ухом до плеча, но само плечо к уху не тяни.

Круговые вращения шеи

Медленно перекатывай голову по кругу, но следи, чтобы не было боли.

Повороты головы

Поворачивай голову медленно, при этом удерживай плечи и спину неподвижными.

Также накачать мышцы шеи можно за счет воздействия на них с помощью собственной силы. Например, сцепи ладони в замок на затылке и надавливай на него, при этом старайся противостоять этому воздействию с помощью мышц шеи.

Эти упражнения помогут в течении шести - восьми месяцев существенно укрепить мышцы шеи. Также издание "Комментарии" расскажет, какие есть крутые альтернативы бегу и гантелям.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/763588-zachem-i-kak-nakachat-sheju
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