Упражнения, которые могут нанести непоправимый вред здоровью

Каждому хочется показать на что он способен, когда дело доходит до тренировок в спортзале. Именно это приводит к тому, что не слишком опытные спортсмены начинаю выполнять упражнения, которые не только не приведут ни к чему хорошему, но и могут сильно навредить здоровью. Именно поэтому мы расскажем тебе о трех упражнениях, которые не стоит делать.

Бить по брюху во время скручиваний

Сторонники олдскульных тренировок считают, что это помогает прорисовываться кубикам на прессе. Тем не менее, получать по брюху во время кранчей - это не очень хорошая идея. Современные фитнес-эксперты советуют не лупить друг друга по животу, а делать следующее: ляг на пол, руки по швам; приподними кор и ноги. По сути, тело должно напоминать банан. Оставайся в таком положении пока будут силы.

Тяга грифа за голову

Раньше считалось, что так прокачивается верх спины и дельтоиды. Но теперь все по другому: есть отдельные упражнения для спины, а есть для дельтоида. А тяга грифа за голову — верный шанс угробить плечевые связки и повредить суставы. Если ты не представляешь своей жизни без тяги, то лучше опускай гриф к груди.

Скручивания в стороны с грифом на плечах

Этакая борьба за косые мышцы живота с отягощением в виде грифа от штанги на плечах. Для начала следует уяснить, что данное упражнение страшно вредит позвоночнику. Также грифом можно сильно ударить-зацепить того, кто стоит рядом. И наконец, если хочется иметь красивые и прокачанные косые мышцы живота, то лучше делайте специальные упражнения на прокачку пресса.

Теперь, когда ты знаешь, какие упражнения опасны, ты сможешь уберечь свое здоровье в спортзале. Это уже большой шаг к успеху. Также издание "Комментарии" расскажет, какими упражнениями не должен принебрегать боксер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!