Упражнения, которыми не должен принебрегать боксер

Если хочешь быть хорошим боксером, то не достаточно просто тренировать удар. Необходимо приложить усилия, чтобы развить физическую силу и выносливость. Это особенно важно, если вы хотите выступать на ринге, где от вас потребуется максимум отдачи на протяжении 12 раундов.

Чтобы ваши тренировки по боксу были полноценными, вам понадобится регулярно выполнять следующие упражнения.

Приседания пистолетом

Приседая с одной вытянутой ногой, ты можешь повысить гибкость своего тела. При этом во время приседания задействуются все мышцы ног, кора и пресса. Кроме этого, приседания пистолетом научат держать баланс и повысят выносливость.

Прыжки на скакалке

Прыжки развивают координацию движений и способствуют повышению аэробной и анаэробной выносливости. Также они увеличивают скорость сокращения мышц. Во время прыжков на скакалке работают мышцы верхней и нижней частей тела, мышцы кора, ног и рук. Кроме обычных прыжков, боксеру следует совершать прыжки на одной ноге и поочередные прыжки на скакалке. Обычно время упражнний - десять минут.

Бег

Бег на время или на расстояние - это самое эффективное упражнение на выносливость. Он дает нагрузку на сердце, развивает координацию движений и способствует улучшению быстроты реакции.

Эти упражнения сделают тебя хорошим боксером. Главное, не забывает оттачивать свои навыки в боях с реальными соперниками. Также издание "Комментарии" расскажет, почему постоянные тренировки не дают никаких результатов.

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