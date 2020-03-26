Почему постоянные тренировки не дают никаких результатов

Ты тренируешься из дня в день, а результатов не наблюдается? Значит в твоем тренировочном плане есть определенные недочеты. Тренировки так и не принесут результата, если не устранить существующие пробелы. Предлагаем твоему вниманию список главных причин, из-за которых тренировки не имеют смысла.

Неверный подбор программы тренировок

Новичкам нужно тщательно составлять программу тренировок. Нагрузки необходимо увеличивать постепенно и не перетренироваться. Для начала лучше спросить совета у тренера.

Несоответствие тренировки целям

Упражнения на кардио необходимы для сердечно-сосудистой системы, статичные йога и пилатес полезны для связок и суставов, групповые тренировки - для выносливости и гибкости. Все остальные виды тренировок нужны именно для целевого действия - укрепление и наращивание мышечной массы, развитие выносливости и тому подобное.

Внимание только к тренировкам

Правильный рацион питания - это очень важно для достижения результата. Если ты не начнешь питаться сбалансированно, то успеха не достигнешь.

Несбалансированность

Правильный подход включает в себя три компонента - питание, восстановление и тренировка. Перегиб в сторону чего-то одного тянет за собой нарушения режима тренировок и сбой.

Нехватка дисциплинированности

Выбиться из режима тренировок - это для организма уже стресс. Потому важна регулярность нагрузок и правильность программы.

Именно эти факторы не дают как следует подкачаться к пляжному сезону. Также издание "Комментарии" расскажет, каких продуктов следует избегать после тренировок.

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