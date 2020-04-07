Что следует делать со своим телом после тренировки

После хорошей тренировки ты, как правило, сильно потеешь. Проблема даже не в том, что по этой причине к тебе никто не хочет приближаться из-за неприятного запаха. Все значительно серьезнее - пот имеет свойство смешиваться с клетками кожи и избытком кожного сала, забивать поры и вызывать воспаления. Чтобы избежать этой проблемы одного душа будет мало. Чтобы тело оставалось здоровым после тренировки, необходимо принять целый ряд важных мер.

Быстрое очищение после тренировки



Одним из оптимальных решений после интенсивной нагрузки могут стать одноразовые влажные салфетки с ухаживающими и смягчающими добавками. Салфетки охладят кожу, очистят и обезжирят лицо, а также снимут лишний блеск.

Душ после тренировки

Конечно, после упражнений неплохо бы сходить в душ. Если таковой в тренажерке имеется, прихвати с собой гель с салициловой кислотой в составе. Это поможет предотвратить высыпания и воспаления на спине и других частях тела, пропотевших на тренировке.

Питательный слой

После упражнений поры расширены, и кожа настроена поглощать полезные вещества. Потому не стоит бояться использовать питательные кремы с плотной текстурой. Зимой они вполне уместны и необходимы.

Нейтрализация запаха пота

Абсолютно никто не пахнет после тренировками горным воздухом и розами. Так что как до, так и после занятий используй дезодоранты. Лучше всего подойдет дезик с "сухой формулой": тогда на одежде не останется белых пятен. Также допустимо использовать соляные дезодоранты из натурального кристалла: они вообще наилучшим образом защищают и от запаха, и от забитых пор.

Следуем этим советам, ведь гигиена тела также важна для здоровья, как и регулярные тренировки. Также издание "Комментарии" расскажет, что следует сделать сразу после секса.

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