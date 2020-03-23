Что следует сделать после секса: пять обязательных ритуалов

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Физиология человека требует, чтобы после каждого сексуального акта он совершил несколько важных действий. Это необходимо, если он хочет сохранить свое здоровье и продолжить активную половую жизнь. Поговорим о важных ритуалах, которые непременно должны сопровождать каждый половой акт.
Пойти в душ или принять ванную
Выделения и лубриканты, пот и все остальное способствуют распространению вредоносных микроорганизмов на гениталиях. Именно поэтому необходимо немедленно после секса принять душ. Воду стоит пустить теплую, не слишком горячую. Тоже самое в случае с ванной.
Надеть белье из натуральных материалов
Синтетика и тесное белье - еще одна возможность для зарождения лишних бактерий на интимных частях тела.
Выпить стакан воды
Секс - это физическая активность. Именно поэтому водный баланс необходимо восстанавливать. Также это посодействует выведению вредных веществ из организма.
Перекусить правильными продуктами
После соития важно хорошенько подкрепиться. В этом случае не лишними будут греческий йогурт, кефир, темный шоколад. Можно также поесть немного фруктов.
Вымыть "игрушки"
Если во время секса использовались секс-аксессуары, их стоит вымыть или почистить. Предварительно необходимо проверить технические характеристики.
Эти советы помогут тебе оставаться здоровым после секса. Также издание "Комментарии" расскажет о самых опасных местах для секса.
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