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Что следует сделать после секса: пять обязательных ритуалов

Вам непременно нужно совершить эти действия, чтобы обыкновенный половой акт не стал причиной заболеваний

сегодня, 15:52 944
Автор:

• Зинченко Павел

Что следует сделать после секса: пять обязательных ритуалов

Физиология человека требует, чтобы после каждого сексуального акта он совершил несколько важных действий. Это необходимо, если он хочет сохранить свое здоровье и продолжить активную половую жизнь. Поговорим о важных ритуалах, которые непременно должны сопровождать каждый половой акт.

Пойти в душ или принять ванную 

Выделения и лубриканты, пот и все остальное способствуют распространению вредоносных микроорганизмов на гениталиях. Именно поэтому необходимо немедленно после секса принять душ.  Воду стоит пустить теплую, не слишком горячую. Тоже самое в случае с ванной.

Надеть белье из натуральных материалов

Синтетика и тесное белье - еще одна возможность для зарождения лишних бактерий на интимных частях тела. 

Выпить стакан воды

Секс - это физическая активность. Именно поэтому водный баланс необходимо восстанавливать. Также это посодействует выведению вредных веществ из организма. 

Перекусить правильными продуктами 

После соития важно хорошенько подкрепиться. В этом случае не лишними будут греческий йогурт, кефир, темный шоколад. Можно также поесть немного фруктов.

Вымыть "игрушки" 

Если во время секса использовались секс-аксессуары, их стоит вымыть или почистить. Предварительно необходимо проверить технические характеристики. 

Эти советы помогут тебе оставаться здоровым после секса. Также издание "Комментарии" расскажет о самых опасных местах для секса.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1058473-5-veschej-kotorye-nuzhno-sdelat-posle-seksa
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