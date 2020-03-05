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Самые опасные места для секса

Локации, в которых заниматься сексом действительно опасно

сегодня, 15:23
Автор:

• Зинченко Павел

Самые опасные места для секса

Когда есть желание заняться сексом, влюбленная пара может придумать много всяких вариантов, где можно отдаться страсти. Тем не менее, такие действия не всегда приводят к добру. Поговорим о тех местах, где ни в коем случае нельзя заниматься сексом.

Туалет 

Тесные кабинки туалетов самолета, клуба или ресторана слишком грязные, чтобы заниматься в них сексом. Просто представь, сколько человек между уборками санузла его посещают и наверняка не все они моют руки. Как минимум, кишечная палочка вам будет обеспечена в случае соития в таком помещении. 

Раздевалка

Место переодевания до и после тренировки, конечно, соблазняет. Вот только свидетелями сексуального акта станут миллиарды бактерий, для которых там идеальные условия размножения. Если там не рекомендуют ходить босиком, то о каком сексе може идти речь?

Кинотеатр

По статистике, сиденья и подлокотники кинотеатров чистят раз в полгода (в лучшем случае). Кроме того, анализ пыли из кинотеатра однажды показал наличие стафилококка. Короче, от секса в кинотеатре лучше воздержитесь. 

Парк

Минимальный набор в парке - вирусы, инфекции, следы (и не только) фекалий, битое стекло и даже шприцы. Правда в том, что парк - наиболее опасное место для секса. 

Пляж 

Про опасности секса в воде хорошо известно, а если ты хотел бы заняться сексом именно на пляже - задумайся: в песке множество вредоносных бактерий и вирусов. К тому же, загрязнение окружающей среды и мирового океана неминуемо приводят к многочисленным заболеваниям. 

Откажись от секса в этих локациях. Лучьше пригласи девушку домой или оплати совместную ночь в отеле. Также издание "Клмментарии" расскажет, как заниматься сексом без лишнего шума.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1068643-5-mest-gde-tochno-ne-stoit-zanimatsya-seksom
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