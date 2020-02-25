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Секс без лишнего шума: пять самых удобных поз

Поговорим о позах, которые помогут заняться сексом не привлекая к себе лишнего внимания

сегодня, 14:00 1088
Автор:

• Зинченко Павел

Секс без лишнего шума: пять самых удобных поз

Есть много причин заняться тихим сексом: нежелание разбудить детей, страх привлечь внимание друзей... Заняться сексом без лишнего шума совсем не сложно. Нужно только позі правильные знать.

Вот об этих интересных позах мы тебе сегодня и расскажем.

Миссионерская позиция
Привычная, обычная, но все равно приятная поза. Ее можно задействовать и на кровати, и на полу (если кровать скрипит). Пикантности добавит и то, что ты можешь прикрыть рукой ротик партнерши, если она не сможет обойтись без стонов. Прикрыть рот можно поцелуем.
69 на боку
Оральный секс  интересен и приятен обоим, а также имеет различные вариации. Например, можно заняться им на боку. Вам обоим будет проще дышать, шея не напрягается, а руки свободны. Рот же, преимущественно, занят.
В душе
Безусловно, немного странно будет, если вы вдвоем направитесь в ванную. А если по одному, то вашего секса могут и не заметить. Большинство дверей в ванные комнаты закрываются на засов, а шум воды вполне неплохо заглушает звуки. Только будьте аккуратны, можно подскользнуться.
Догги-стайл с подушкой
Девушку необходимо положить на живот, а опереться ей нужно на колени и локти. Конечно, даме будет приятно: стимуляция клитора, глубокое проникновение и все такое.  А вот за сокрытие стонов ответит подушка, в которую уткнется твоя подруга.
"Ложки"
Все, как обычно: ты сзади, она спереди, оба на боку. Движения направляй таким образом, чтобы вы совпали в амплитуде "колебаний" тел.

Эти позы точно помогут вам непалевно заняться сексом. Но это вовсе не значит, что нельзя попробовать что-то другое. Если у тебя и твоей подруги хорошо с фантазией, то для беззвучного секса подойдет много различных комбинаций. Издание "Комментарии" на всякий случай расскажет, какие позы при занятии сексом могут привести к травме.


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Источник: https://mport.ua/devuski/seks/1167802-v-tishine-6-poz-dlya-bezzvuchnogo-seksa
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