Секс без лишнего шума: пять самых удобных поз

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9598.50
ETH/USD
261.95
LTC/USD
74.96
USD/UAH
24.57
EUR/UAH
26.67
RUB/UAH
0.38
Есть много причин заняться тихим сексом: нежелание разбудить детей, страх привлечь внимание друзей... Заняться сексом без лишнего шума совсем не сложно. Нужно только позі правильные знать.
Вот об этих интересных позах мы тебе сегодня и расскажем.
Миссионерская позиция
Привычная, обычная, но все равно приятная поза. Ее можно задействовать и на кровати, и на полу (если кровать скрипит). Пикантности добавит и то, что ты можешь прикрыть рукой ротик партнерши, если она не сможет обойтись без стонов. Прикрыть рот можно поцелуем.
69 на боку
Оральный секс интересен и приятен обоим, а также имеет различные вариации. Например, можно заняться им на боку. Вам обоим будет проще дышать, шея не напрягается, а руки свободны. Рот же, преимущественно, занят.
В душе
Безусловно, немного странно будет, если вы вдвоем направитесь в ванную. А если по одному, то вашего секса могут и не заметить. Большинство дверей в ванные комнаты закрываются на засов, а шум воды вполне неплохо заглушает звуки. Только будьте аккуратны, можно подскользнуться.
Догги-стайл с подушкой
Девушку необходимо положить на живот, а опереться ей нужно на колени и локти. Конечно, даме будет приятно: стимуляция клитора, глубокое проникновение и все такое. А вот за сокрытие стонов ответит подушка, в которую уткнется твоя подруга.
"Ложки"
Все, как обычно: ты сзади, она спереди, оба на боку. Движения направляй таким образом, чтобы вы совпали в амплитуде "колебаний" тел.
Эти позы точно помогут вам непалевно заняться сексом. Но это вовсе не значит, что нельзя попробовать что-то другое. Если у тебя и твоей подруги хорошо с фантазией, то для беззвучного секса подойдет много различных комбинаций. Издание "Комментарии" на всякий случай расскажет, какие позы при занятии сексом могут привести к травме.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости