Не отжиманиями едиными: эффективные упражнения для рельефных рук

Если у тебя все хорошо с прессом и грудной клеткой, то настало время для укрепления рук. Разумеется, трудно найти более подходящее для этого упражнение, чем отжимания. Но если ты хочешь более разностороннего развитися своих рук, то идеально подойдут различные упражнения с гантелями. О некоторых из них мы тебе сегодня и расскажем.

Подъем гантелей на бицепс

Здесь работают бицепсы и плечевые мышцы. Встань прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг другу. Возьми гантели весом три или четыре килограмма. Согни руки в локтях, покручивая кисти (ладони на себя), 15–20 раз. Упражнение можно делать как обеими руками одновременно, так и поочередно.

Разгибание рук с гантелями из-за головы

Это упражнение необходимо для укрепления трицепсов. Тебе нужно сесть и взять гантели весом до пяти килограммов. Согни руки, направив локти вперед. Затем распрями руки, пока они не окажутся над головой. Повтори упражнение 15–20 раз.

Молот

Это упражнение полезно прежде всего для бицепсов. Возьми гантели весом три или четыре килограмма, стань прямо и опусти руки вниз. Ладони должны быть повернуты к телу. Согните руки в локтях, поднимая гантели к плечам. Сделай 15–20 повторов. Упражнение можно выполнять как обеими руками одновременно, так и поочередно.

Эти упражнения помогут тебе хорошо укрепить руки. Также издание "Комментарии" расскажет, как накачать красивый пресс в домашних условиях.

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