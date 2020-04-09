Что нельзя делать после завершения тренировки

После удачной тренировки крайне важно не свести к нулю все ее результаты. Более того, неправильные действия после тренировки могут поставить под угрозу ваше здоровье. Именно поэтому мы сегодня расскажем тебе, чего нельзя делать после тренировки.

1. Ни в коем случае не используй для обтирания полотенце, которым застилался тренажер.

2. Необходимо ответственно отнестись к приему пищи. Не стоит есть сразу после тренировки, но также вредно делать большую паузу перед приемом пищи.

3. После тренировки не нагружайся физически. Например, тяжелой работой по дому, поскольку организму надо восстановиться и восполнить потраченную энергию и влагу

4. Профессиональные спортсмены не рекомендуют употреблять спортивные добавки сразу по завершению тренировки, особенно те, чье происходжение не вызывает доверия.

5. Главная опасность - отказываться от употребления воды во время тренировки, поскольку обезвоживание - это неизбежный спутник усиленных нагрузок.

Просто избегай указанных выше действий и тогда твоя тренировка будет продуктивной. А если ты хочешь узнать, что необходимо делать, чтобы восстановить силы после тренировки, то издание "Комментарии" с радостью поможет тебе в этом.

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