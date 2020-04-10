Как действовать, если пробежка проходит под палящим солнцем

Когда карантин завершится, всем нам прийдется в спешном порядке начать приводить себя в нормальную физическую форму. Скорее всего, резко увеличится количество пробежек по улицам городов. Поскольку карантин, предположительно, завершится накануне лета, то следует ожидать, что пробежки будут проходить при весьма жаркой погоде. Если ты также решил улучшить свою физическую форму с помощью бега, мы подскажем, как защитить себя от жары.

Защищайся от солнца

С солнцезащитным кремом на коже бегать тяжело, потому что ты потеешь, и средство начинает размазываться. Тем не менее, оно необходимо. Просто нанеси крем на самые открытые места — плечи и шею. Чтобы закрывать лицо от солнца, лучше всего подойдет бейсболка. Она должна быть легкой и светлой.

Выбирай маршруты

Возможно, твой старый маршрут подходил тебе зимой, но теперь ⅔ пути проходят под палящим солнцем. Попробуй изменить его таким образом, чтобы большая часть пути оказалась в тени в то время, когда обычно бегаешь. Избегай крупных дорог и промышленных зон. Если у тебя рядом с домом нет парка, выбирай улицы, где машин сравнительно немного.

Пей воду

Летом критически важно выпивать достаточное количество воды. Не только во время пробежек! Если много тренируешься, необходимо следить за потреблением воды в течение дня (не менее 1,5-2 л). Обязательно бери с собой воду на пробежки или планируй маршрут так, чтобы пробегать мимо фонтанчиков с водой. Если во время тренировки начала кружиться голова или кожа стала холодной — скорее всего, ты уже обезвожен. Остановись, выпей воды и отдохни. Бегать в таком состоянии нельзя.

Придерживайся этих простых правил, и тогда пробежки принесут тебе только пользу, насмотря на палящее солнце. Также издание "Комментарии" расскажет, как музыка может навредить во время бега.

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