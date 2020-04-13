Не останавливайся: четыре совета, как мотивировать себя не прекращать тренировки

Как и в случае с работой, спорт може привести к выгоранию. Особенно если ты тренируешься самостоятельно дома или на тренажерной площадке во дворе. Постоянные однообразные упражнения утомляют психику. Также со временем ты перестаешь видеть результат. И тогда перестаешь верить в свои силы. Появляется желание все бросить.

Помни, сдаваться нельзя! И чтобы успешно пережить этот кризис, ты должен сделать следующее.

Обнови плейлист

Это может показаться странным, но иногда смена музыки дает нам второе дыхание. Загрузи новый альбом любимой группы, скачай несколько драйвовых песен и вперед — на пробежку или в спортзал.

Смени вид физической нагрузки

Замена одной физической активности на другую благотворно скажется на твоем желании работать над собой. Надоел тренажерный зал? Тогда начни заниматься плаванием, боксом, собери команду из друзей или коллег, чтобы раз в неделю вместе играть в футбол.

Привлеки друга к занятиям спортом

Если ты привык заниматься спортом в одиночку, попробуй сменить привычки и взять с собой друга. Это могут быть совместные пробежки, катание на велосипеде, бокс, футбол, хоккей, тренажерный зал. Парные тренировки очень мотивируют!

Подпишись на спортсменов, которые мотивируют

Листая ленту Instagram, ты все время будешь видеть новые фото с новыми достижениями этих людей. Ты и сам можешь вести свой спортивный дневник онлайн, каждый раз публикуя отчеты о своей тренировке.

Мы уверены, что ты преодолеешь свою усталость и сможешь вернуться к тренировкам. Также издание "Комментарии" расскажет, что нельзя делать после завершения тренировки.

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