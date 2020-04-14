Чай и корица помогут: как восстановить поврежденные мышцы

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Иногда ты можешь перестараться во время тренировки и повредить мышцы. В этом нет чего-то слишком уж страшного, но, тем не менее, нужно принять меры, которые помогут восстановить твою мускулатуру. Мы подскажем тебе, что нужно делать.
Чередуй горячее и холодное
Чтобы восстановиться, сделай так, чтобы твоя пострадавшая мышца испытала на себе предельные температуры. Сначала приложи лед, затем, спустя минуту, погрузи пораженный участок в горячую воду. Сделай так приблизительно двенадцать раз.
Выпей бразильский чай
Мы имеем в виду бразильский чай матэ. Он уменьшает боль и отек не хуже ибупрофена. Следует пить по два-три стакана в день перед тренировкой. Это поможет быстрее восстановиться.
Пей чай
Этот напиток вызывает активность инсулина, что снижает количество сахара в красных кровяных клетках. Выпей чашку черного чая после тренировки. Это поможет снизить артериальное давление более чем на 40%.
Избегай сауны
Баня (сауна), возможно, и расслабляет, но сразу после силовой тренировки она может ухудшить производительность мускулатуры в течение нескольких следующих дней.
Прими внутрь корицу
Половина чайной ложки два раза в день в кофе снижает мышечное воспаление.
Эти советы помогут тебе быстро восстановить свою мускулатуру даже после очень насыщенной тренировки. Также издание "Комментарии" расскажет, насколько совместимы тренировки и алкоголь.
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