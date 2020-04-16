Первый заплыв в Лондоне и другие интересные факты о гребле

Заняться академической греблей - это хорошая идея, если ты хочешь как укрепить спину, так и развить физическое состояние всего тела. Этим тяжелым, но увлекательным видом спорта занимаются многие активные люди. Если ты задумываешься над тем, чтобы заняться академической греблей, но для начала хочешь узнать о ней побольше, мы с радостью поможем тебе. Итак, твоему вниманию предлагается пять интересных фактов об академической гребле.

1. Первый из них будет о том, что изобрели этот вид спорта англичане. Об этом, кстати, не все догадываются. В XVIII веке первый заплыв был в Лондоне. До сих пор здесь есть традиция проводить соревнования между гребцами из Оксфорда и Кембриджа.



2. Только избранным удаётся входить в сборные стран по этому виду спорту. Но заниматься греблей при желании может каждый. Кстати, сейчас есть специальные тренажеры, на которых тоже можно активно тренироваться и бить рекорды.

3. При занятиях академической греблей разогреваются все мышцы спортсмена, он тратит более полутысячи калорий на одно занятие. Этот показатель можно сравнить с интенсивным плаванием.

4. Лодки ПВХ и академическая гребля укрепляют все мышцы организма, гармонично развивают тело. Здесь все упражнения направлены на то, чтобы сделать мышцы более эластичными.

5. Фото щуплого барона Пьера де Кубертена в строгом костюме не даёт возможности понять, что он тоже спортсмен, причем, гребец. Но главное, что именно он впервые ввел академическую греблю в программу Олимпийских игр 1896-го года. Сегодня суммарно разыгрывают примерно 10 процентов всех наград именно по этому виду спорта.

Надеемся, эти факты не отпугнули тебя и ты загорелся еще большим желанием поскорее записаться в ближайшую секцию по академической гребле. Также издание "Комментарии" расскажет тебе почему возникают судороги при занятии спортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!