Пять причин стоять в планке каждый день

Стоять в планке каждый день - это самый простой и эффективный способ достичь потрясающих результатов при минимальной затрате сил. Как выполнять упражнения и почему это так полезно для здоровья?

Планки бывают классическими, боковыми и обратными. Давайте сначала разберемся, как советуют выполнять упражнение профессионалы.

1. Примите упор лежа, руки в локтях согните и расставьте на ширину плеч.

2. Ноги расставьте на ширину бедер.

3. Спина должна быть ровной, а шея и голова – в нейтральном положении.

4. Теперь напрягайте мышцы пресса и ягодиц, поднимайтесь.

Планка – упражнение, которое имеет множество преимуществ. Во-первых, она укрепляет наше тело, особенно брюшные мышцы пресса – поперечные, прямые и косые. Если вы хотите поработать над животом, нет более эффективного упражнения, которое позволит в короткие сроки сделать кубики пресса.

Во-вторых, планка позволяет нарастить мышечную массу без чрезмерного давления на позвоночник и бедра, а значит вам не будет грозить боль в спине.

В-третьих, при помощи этого упражнения вы ускорите метаболизм, калорий сжигается больше, чем при скручивании или приседании.

В-четвертых, планка поможет вам улучшить свою осанку! А хорошая осанка гарантирует улучшение эффективности работы мышц.

И наконец, планка наладит ваш баланс, вслед за этим вы научитесь дольше стоять на одной ноге и выполнять другие упражнения на выносливость. Спорт – улучшает наше настроение, так что пользуйтесь этим.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие упражнения помогут снять боль в спине и шее.

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