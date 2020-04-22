Как правильно тренироваться в жаркую погоду: несколько полезных советов

Лето приближается, а вместе с ним и жара, во время которой исчезнет все желание делать хоть какие-то активные телодвижения. Но это вовсе не значит, что нужно отказываться от тренировок. Достаточно лишь внести в них некоторые изменения, которые помогут приспособится к жаре и, в результате, не потерять за лето физическую форму.

Мы с радостью расскажем тебе, как правильно организовать тренировочный процесс летом.

Выбирай время



Один из бичей тренировок в жару - гипертермия, перегрев организма, нарушающий терморегуляцию. Симптомы перегрева - остановка потоотделения, горячая и сухая кожа, тахикардия, слабость, помутнение сознания. В полдень солнце наиболее агрессивно, и риск получить ожог или перегрев максимален. В самые жаркие дни лучше перенести тренировки на утро до 10.00 или на вечер после 19.00.

Правильная одежда и место тренировки

Для начала полностью исключи синтетические вещи, и не забудь добавить головной убор и солнцезащитные очки, если ты планируешь заниматься на свежем воздухе. Место для тренировки выбирай подальше от обочин дорог, улицы. Идеально, если это парк или лесок.

Переходи на тренировки на воздухе постепенно

Не перетруждай свой организм, потихоньку начинай тренировки на свежем воздухе. Адаптация происходит не сразу, потому при появлении первых симптомов недомогания стоит прекратить тренировку.

Пей больше воды

Простая питьевая вода обеспечит нормальный баланс жидкости в организме. На тренировку также захвати воду и делай несколько глотков каждые 10 минут.

Не увлекайся силовыми и кардио

Вместо полюбившегося кроссфита займись стретчингом или йогой на свежем воздухе. Также подойдет и плаванье.

Следуя этим советам ты легко приспособишься к жаре и не потеряешь своих спортивных навыков. Также издание "Комментарии" расскажет, как мотивировать себя не прекращать тренировки.

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